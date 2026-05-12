Bingöl'de kontrolden çıkarak yamaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir otomobilin yamaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Solhan kara yolunun Karan köyü mevkisinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACG 816 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Karan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.