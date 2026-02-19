Haberler

Bingöl'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bingöl-Muş kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ü.T'nin (24) kullandığı 23 ADL 467 plakalı otomobil, Bingöl- Muş kara yolu Çavuşlar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobildeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

