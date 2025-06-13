Bingöl'de Otobüs Kazası: 3 Yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, refüjü aşıp yan yatan şehirler arası yolcu otobüsündeki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınında meydana geldi. Erzurum istikametinde seyir halinde olan M.A. (45) yönetimindeki 34 FVR 134 plakalı 40 yolcusu bulunan Star Diyarbakır otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kolu koptuğu belirtilen sürücü M.A., ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi. H.A. (27) ile M.S. ise (22) Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.