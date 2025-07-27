Bingöl'de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Devecik köyü kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
???????Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Devecik köyü kırsalındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel