Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi beldesindeki Kavaklı köyü kırsalında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğleden sonra çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Başkan görevden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık

Saldırıyı gerçekleştiremeyince etek giydirdiler: Abiye yanlış yaptık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.