Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğleden sonra çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,