Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesi Servi beldesindeki Kavaklı köyü kırsalında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bingöl'ün Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğleden sonra çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel