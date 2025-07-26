Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ve Solhan ilçelerinde çıkan orman yangınları, ihbar üzerine müdahale eden ekipler tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Genç ilçesi Yeniyazı köyü ve Solhan ilçesi Dilektepe köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

MasterChef yarışmacısının son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu

Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.