Haberler

Bingöl'de Geniş Kapsamlı Operasyon: Uyuşturucu, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Bingöl'de Geniş Kapsamlı Operasyon: Uyuşturucu, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de 21-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 427 kök Hint keneviri, 54 gram esrar, 2 kalaşnikof, 5 tabanca, 6 av tüfeği, 864 fişek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 3 kişiye 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ağustos'ta, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 427 kök Hint keneviri ve skunk, 9 sentetik ecza, 54 gram esrar, 20 litre etil alkol, 3 mililitre alkol aroması, 4 kazı malzemesi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 6 av tüfeği, farklı çaplarda 864 fişek, 14 şarjör, 1'i gece görüşlü, 1'i tüfek dürbünü olmak üzere 7 dürbün ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 1'i Suriye, 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 kişiye toplam 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in 'Hakkımı helal etmeyeceğim' dediği 4 isim

İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu! İşte son hali
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu

ODTÜ'lü Mert'in acı sonu! Lösemiyi yendi ama...

Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt

Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçın tarihi netleşti