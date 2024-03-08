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Bingöl'de Okullarda Deprem Tatbikatı Yapıldı

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Bingöl'de okullarda '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinlikleri kapsamında tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü sivil savunma uzmanı koordinesinde yapılan tatbikatlarda öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Bingöl'de okullarda "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında tahliye tatbikatları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü sivil savunma uzmanı koordinesinde "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında tüm okullarda düzenlenen program çerçevesinde MEB AKUB ve AFAD ekipleri desteği ile personel tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Bingöl merkez Mimar Sinan İlkokulunda da öğrenciler, düzenlenen etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ayrıca, okulda itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın söndürme eğitimi de verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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