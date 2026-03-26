Bingöl'de "Afet Farkındalık ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Bingöl'de Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasında öğrencilere afet bilincini artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile öğrenciler ve öğretmenler için afetlere karşı eğitimler verilecek.

Bingöl'de öğrencilerin afet bilincinin artırılması amacıyla Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, protokolü Vali Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun imzaladı.

Protokol kapsamında kent genelindeki öğrenci, öğretmen ve personele afetlere karşı bilinç kazandırılması, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerinin öğretilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Bingöl'ün en önemli gerçeklerinden birinin deprem olduğunu belirtti.

Afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının küçük yaşlardan itibaren yapılması gerektiğine işaret eden Çelik, bu kapsamda kentte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çelik, "Duamız, memleketimizin hiçbir yerinde deprem ya da afet yaşanmamasıdır. Ancak buna yönelik olarak hem gerekli eğitimleri almak hem de çocuklarımızı buna hazırlamak zorundayız. Rabb'im çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Onları bu konuda bilinçlendirmek için AFAD İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz her türlü çabayı gösterecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
