Bingöl'de Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Su seviyesinin yükselmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, bot yardımıyla aileyi güvenli bir şekilde kurtardı.
Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Genç ilçesinin Ardıçdibi köyü yakınlarında Murat Nehri'nin kıyısında piknik yapan 5 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel