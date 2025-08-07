Bingöl'de Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Bingöl'de Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Su seviyesinin yükselmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, bot yardımıyla aileyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Genç ilçesinin Ardıçdibi köyü yakınlarında Murat Nehri'nin kıyısında piknik yapan 5 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
