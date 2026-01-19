Haberler

Bingöl'de lastikçiye giren kurt yakalandı

Güncelleme:
Bingöl'de bir lastik dükkanına giren kurt, iş yeri sahibi tarafından fark edilip belediye ekiplerine bildirildi. Yakalanan kurt, hayvan barınağına götürüldü.

BİNGÖL'de araç lastik dükkanına giren kurt, belediye ekipleri tarafından yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.

Olay, öğleden sonra kent merkezindeki bir lastikçide meydana geldi. Lastik dükkanı sahibi Yusuf Demir, iş yerindeki lastiklerin arasına giren kurdu görüp, durumu Bingöl Belediyesi ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, yakaladıkları kurdu Bingöl Belediyesi Geciçi Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Bakıma alınan kurdun yaklaşık 1,5 yaşında olduğu belirtildi.

'BİZE BİR SALDIRGANLIĞI OLMADI'

Olay anını anlatan Demir, beslemek için et verdiklerini belirterek, "Birden bir hayvan içeriye girdi. Köpek olduğunu tahmin ettim. Sonradan kurt olduğunu öğrendim. Lastiklerin arasına girdi. O arada çevredekiler toplandı. Aç olduğunu fark ettik. Kasap komşudan et falan getirdik. Belediyeyi aradık. Ekipler gelip, alıp götürdü. Bize bir saldırganlığı olmadı, hayvan açtı. Çok şaşırdık. İş yerimizin kepenkleri de açık olduğu için içeriye girmiş, misafir ettik. Bazıları Yamaç bölgesinden geldiğini söyledi. Ancak tam olarak bilmiyoruz. 13.30 sıralarında geldi ve lastiklerin arasına girdi. Çıkarmak için bayağı uğraştık. Et verdik, biraz lastiğin dışına çıkardık, belediye ekipleri de rahat şekilde alıp götürdü" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/BİNGÖL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
