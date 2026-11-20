Bingöl'de kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de sabah saatlerinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.
BİNGÖL'de kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, devrilen TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç çağrıldı. Kurtarma çalışması sırasında güvenlik amacıyla kara yolu ulaşıma kapatılırken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.