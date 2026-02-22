Haberler

Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Kaza sonucunda 22 yaşındaki sürücü ile otomobildeki 23 yaşındaki yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ağır.

Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.M.Ç. (22) idaresindeki 48 GG 006 plakalı otomobil, Zeki Ergezen Bulvarı'nın İl Emniyet Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.E.D. (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.E.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
