Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti. Kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesine başvuran Seyman Atuk'a (36) KKKA teşhisi konuldu. Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. AA / Metin Dere - Güncel Yedisu Bingöl Kırım Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.