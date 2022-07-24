Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü - Haberler

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Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

AA - Metin Dere - Güncel
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Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesine başvuran Seyman Atuk'a (36) KKKA teşhisi konuldu.

Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

AA / Metin Dere - Güncel

Yedisu Bingöl Kırım Güncel Haberler

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