Bingöl'de Kaya Düşme Riskine Karşı Güvenlik Çalışmaları Başlatıldı

Bingöl'de kaya tehlikesine karşı güvenli önlem

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ve Adaklı ilçelerinde İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde vatandaşların can ve mal güvenlikleri için tehdit oluşturan kaya blokları için çalışma başlatıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak Bingöl İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Solhan'ın Halimepınar Mahallesi ve Elbaşı köyü ile Adaklı'nın Sevkar köyünde vatandaşların can ve mal güvenliği için uzun süredir tehdit oluşturan kaya blokları için önemli bir adım attıklarını söyledi. Vali Usta, "AFAD ekiplerimizin sahadaki titiz çalışmaları sayesinde, bu bölgelerde artık kaya düşme riski ortadan kalktı. 11 Kasım 2024 tarihinde başladığımız çalışmayı 27 milyon lira harcayarak tamamladık. Yaptığımız çalışmada Halimepınar'da 14 bin 500 metrekare çelik ağ kaplama, 532 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde çelik bariyer. Elbaşı köyünde 370 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde çelik bariyer. Sevkar köyünde 2 bin metrekare çelik ağ kaplama yaptık. Bu çalışmalarla birlikte hemşehrilerimizin canları, evleri, yolları ve yaşam alanları artık çok daha güvende. Bingöl İl AFAD olarak sadece deprem değil afetin her türünde riskleri önceden tespit edip, önlem almaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği önceliğimiz. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.