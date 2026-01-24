Bingöl'de karla mücadele ekibine saldırı; iş makinesinin camları kırıldı

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, "Ahır yolunu aç" diyen kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda, iş makinesinin camları kırıldı.

Kent genelinde karla mücadele çalışmaları sürerken, İl Özel İdaresi ekiplerinin görev yaptığı bir köyde iş makinesi operatörünün, 'ahır yolunu da aç' talebine önceliğin kapalı köy yolları olduğunu belirterek olumsuz yanıt vermesi üzerine, saldırıya uğradı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde 103 köy yolunun halen kapalı olduğunu ve ekiplerin sahada çalıştığını ifade ederek, "Bir köyde ana yol, köy içi yol ve çıkış yolunu açan operatörümüz, 'ahır yolunu da aç' talebine önceliğin kapalı köy yolları olduğunu belirterek olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine iş makinesinin camları kırılmış, operatörümüz saldırıya uğramıştır" dedi.

Saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı, iş makinesinin camları kırılarak hasar gördüğü, çalışmaların ise bir süre aksadığı öğrenildi. Olayla ilgili İl Özel İdaresi'nin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.