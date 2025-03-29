Bingöl'de karla kapalı köy yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla kaplı olan köy yolu, iş makinelerinin yardımı ile açıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü yayla yolu kar nedeni ile ulaşıma kapalıydı. Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yapılan çalışlmaların ardından kar temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı. Yaylaya çıkacak olan çiftçiler, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.