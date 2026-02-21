Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, kış şartları nedeniyle yolunun kapanması üzerine ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sonrası sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle mezraya kara yoluyla ulaşım sağlanamayınca Sağlık Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyon kurularak helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı bulunduğu noktadan alarak Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.