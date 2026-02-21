Haberler

Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, kış şartları nedeniyle yolunun kapanması üzerine ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kardan yolu kapanan mezrada 63 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sonrası sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle mezraya kara yoluyla ulaşım sağlanamayınca Sağlık Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyon kurularak helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı bulunduğu noktadan alarak Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar

50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar
Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi

Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazanan 90+1'de belli oldu

90+1'de kazandılar! Küme düşme hattı alev alev