Bingöl'de yolu kapanan köylerdeki 2 diyaliz hastası ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'de yoğun kar yağışı sonrasında yolu kapanan köylerdeki iki diyaliz hastası, İl Özel İdaresi ve UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Diyaliz hastaları, yapılan kurtarma çalışmalarıyla güvenli bir şekilde sağlık hizmetine erişti.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan köylerdeki 2 diyaliz hastası, İl Özel İdaresi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyünde yaşayan diyaliz hastası Y.K. rahatsızlanınca, yakınları bölgede yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Hasta Y.K, İl Özel İdaresi ekiplerine ait greyderle Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Merkeze bağlı Şaban köyünde yaşayan 30 yaşındaki diyaliz hastası S.D. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bölgeye paletli araçla ulaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edilen hasta, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
