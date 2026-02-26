Haberler

Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde yarın eğitim durduruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, okulların tatil edildiği ve engelli ile hamile kamu görevlilerine idari izin verileceği belirtildi.

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu'da yarın okullar tatil edildi.

İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca 5 ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
