Bingöl'de 3 Metreyi Bulan Kar Mezra Yollarını Kapattı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mezra yollarında kar kalınlığının 3 metreyi bulmasının ardından, İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Hasanova köyü Burmataş mezrasındaki zor koşullara rağmen ekipler, yolları açmak için mücadele ediyor.
Karlıova ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. İlçeye bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu yolda İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi, kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Zaman zaman durmak zorunda kalan ekipler, yoğun kar kütlelerini aşmak için çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı