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Bingöl'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi, Erzurum karayolu üzerindeki Çatak köyü mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NNU 59 plakalı kamyonet ile M.Ö. (54) idaresindeki 01 CFZ 45 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki C.Ö. (47) isimli kadın öldü, Y.İ.Ö. (11), M.Ö. (54), İ.Ö. (38), R.Ö. (27) ile kamyonetteki S.Y. (51) ile M.M.Y. (19) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. C.Ö.'nün cansız bedeni morga götürülürken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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