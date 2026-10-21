Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu'nda üçüncü izleme döneminde 289 proje görüşüldü

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Bingöl'de, 2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çelik, 2026 yılı üçüncü izleme döneminde 289 proje üzerinde çalışıldığını, bunlardan 57'sinin tamamlandığını,198'inin devam ettiğini, 23'ünün ihale aşamasında bulunduğunu, 9 projeye başlanamadığını ve 2 projenin tasfiye edildiğini belirtti.

Yatırımların toplam değerinin 43 milyar 912 milyon lira olduğunu aktaran Çelik, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 47'ye ulaştığını ifade etti.

Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aralık ayında hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade eden Vali Çelik, "Solhan- Bingöl yolu çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 89'a ulaştı, Bingöl Havalimanı'nın ise çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Temmuz-Ağustos döneminde hizmete açılmasını öngörüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ek alanın 2027 yılında tamamlanmasını planlıyoruz." dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da 350 dönümlük Millet Bahçesi Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, Kültür Mahallesi'nde yapılacak yeni köprünün ulaşımı rahatlatacağını dile getirdi.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA