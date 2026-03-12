Haberler

Hafif ticari araç bariyere çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Hafif ticari araç bariyere çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Güncelleme:
Bingöl'ün Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç refüjdeki bariyere çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

BİNGÖL'ün Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç refüjdeki bariyere çarptı. Bariyerin araca saplandığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Elazığ kara yolu, Karakoçan ilçesine bağlı Başyurt köyü mevkisindeki Kuşçu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Elazığ yönüne giden 50 AK 560 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyere çarptı. Bariyer aracın içine kadar girerken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
