Bingöl'de Gazze Yarına Kermes Düzenlendi
Karlıova Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gazze'ye yardım amacıyla kermes düzenleyerek ev yapımı yiyecekler satışa sundu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.
Karlıova Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere okulda kermes düzenlendi.
Kermeste, evlerde hazırlanan pasta ve yemekler satışa sunuldu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
