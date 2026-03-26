Karlıova SYDV'den çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği sunuldu.

SYDV tarafından ilçe merkezi ve köylerde yaşayan çocuklara 5 bin lira değerinde giysi alışveriş kartı hediye edildi.

Kartlar vakıf personeli tarafından çocukların adreslerine teslim edildi.

Bu kapsamda 103 çocuğa destek sunulduğu belirtildi.