Bingöl'de Çocuk Şenliği Coşkusu
Bingöl Kent Konseyi ve Bingöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Çocuk Şenliği', binlerce çocuğun katılımıyla Kent Park'ta gerçekleştirildi. Masal anlatımı, Hacivat-Karagöz oyunu ve konserlerle dolu etkinlikte çocuklara moral ve motivasyon sağlandı.

Bingöl Kent Konseyi organizasyonunda Bingöl Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Bingöl Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Kent Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe binlerce çocuk aileleriyle katıldı.

Masal anlatımı, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, Bingöl Kent Orkestrası konseri ve çocuk maskotlarının sahnelediği şenlikte, çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceklerinin en değerli hazinleri olan çocukların mutluluğunun Bingöl'ün ve Türkiye'nin mutluluğu olduğunu ifade etti.

Çocukların, kadınların ve özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel hayatta daha fazla yer alması için bu tür etkinliklerinin devam edeceğini belirten Arıkan, "Kent Konseyimizle ortak akıl ve katılımcılığın ön planda olduğu, şehrimizin her kesimini içine alan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Yunus Kuyuldar da kent konseyi olarak ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde moral ve motivasyona ihtiyaç duyan çocukları unutmadıklarını kaydeden Kuyuldar, şöyle devam etti:

"Çocuklar, toplumun en temiz ve en güzel yanıdır. Onlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
