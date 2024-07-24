Bingöl'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

VALİ USTA: DEFALARCA TEDAVİDEN, HASTANEDEN KAÇAN, YENİ CEZAEVİNDEN ÇIKAN BİRİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının tutuklanan şüphelisi Emir Can Zazaoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Usta, yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, Bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi eski hal civarında yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak 9 vatandaşımızı yaralamıştır. 2 vatandaşımız maalesef vefat etmiş, 1 vatandaşımız Erzurum'a nakledilmiş, diğer 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bu elim ve nefret uyandıran olayda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.