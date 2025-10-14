Bingöl'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük'ün katılımıyla Valilikte düzenlenen toplantıda, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

Vali Usta, milletin birliği, kamu düzeni ve toplumsal barış için tehdit oluşturan her türlü unsurla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalma oldu. 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçunda yüzde 70, 'cinsel saldırı' suçunda yüzde 25, 'tehdit' suçunda yüzde 28 azalma tespit edildi." dedi.

Usta, mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili 9 önemli suç kategorisinde 2 ayda gerçekleşen toplam olay sayısının geçen yılın aynı dönemi ile aynı kaldığını ifade ederek, evden hırsızlıkta yüzde 30, yağma (gasp) suçunda ise 5 kat azalma yaşandığını belirtti.

Aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalara da değinen Usta, şu bilgileri paylaştı:

"Narkotik suçlarından 19, hırsızlık suçlarından 18, yağma suçundan 3, kasten öldürme suçundan 3, cinsel suçlardan 3, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 4, siber suçlardan 6 ve diğer suçlardan 93 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca ifade için aranması olan 267 kişi de yakalanarak hakkında işlem yapıldı. Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 35 ruhsatsız silah ele geçirildi, 34 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan 27 operasyonda, 3 şahıs kollukta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 9 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi, 3 şahıs da tutuklandı."

Ağustos ve eylül aylarında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 19 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Usta, operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 21'inin tutukladığını, 11'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Usta, "Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarda, 126 kilo 971 gram esrar, 355 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 10 gram bonzai, 4 bin 865 kök skunk, 41 bin 849 kök kenevir, 47 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu ve 2 bin 18 sentetik ecza ele geçirildi. Zehir tacirlerinin ensesindeyiz. Tutuklamalar ve adli kontroller alanı daraltmakta, uyuşturucu arzı düşmektedir." dedi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 488 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'inin tutuklandığını, 7'sinin savcılık kararıyla, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Usta, kullanılmayan sığınaklarda ele geçirilen miadı dolmuş malzemeler ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiğini kaydetti.

Vali Usta, trafik denetimleriyle ilgili 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 127 bin 784 aracın denetlendiğini, geçen yılın aynı dönemine göre denetlenen araç sayısında yüzde 9 artış görüldüğünü belirterek, 3 bin 69 aracın denetlendiğini, 309 araç hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Usta, "Bingöl'de geçici koruma altında 1057 Suriye uyruklu, ikamet izni olan 214 yabancı ve uluslararası koruma altında 25 kişi bulunuyor. Yapılan denetimlerde 3 bin 324 kişiye kimlik denetimi yapıldı, 22 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında gerekli işlemler yapıldı." diye konuştu.

Usta, Bingöl'ün huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamu kurumları ve güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Kurumlarımız arasındaki koordinasyon ve vatandaşlarımızla kurduğumuz güven bağı en büyük gücümüzdür. İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüz idaresinde polis ve jandarma teşkilatımız, gece gündüz demeden sahada görev yapıyor." ifadelerini kullandı.