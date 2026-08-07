Bingöl'de apartman yangını: 9 kişi dumandan etkilendi

Bingöl'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde ve apartmanda bulunan 9 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA