Bingöl'de hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda kara saplandı. Solhan Belediyesi karla mücadele ekipleri ambulansı kurtardı ve sağlık ekipleri hastayı hastaneye ulaştırdı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Halimepınar Mahallesi'nde hasta almaya giden ambulans yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Solhan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri, adresten aldığı hastayı hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
