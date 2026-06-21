Bingöl'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (34) arama çalışmaları 8'inci gününde sürerken, suyun debisini düşürmek için çayın yönü değiştirildi.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesi Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, kayboldu. Vedat Karabulut'un akıntıya kapılıp sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayıp kurtarmaya çalıştığı, ancak Vedat Karabulut'un bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Bingöl AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, Sağgöze mevkisinde Bingöl UMKE tarafından kullanılan iş makineleriyle Sarım Çayı'nın yönü değiştirilip, suyun debisi düşürüldü. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı