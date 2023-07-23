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Bingöl'de ahır yangınında 2 inek öldü

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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 inek hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 inek öldü.

Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyündeki bir ahırda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan incelemede alevlerden kaçamayan 2 ineğin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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