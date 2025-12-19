Haberler

Bingöl'de İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

Bingöl'de İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Bingöl'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısında Vali Ahmet Hamdi Usta, kentte afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmanın önemine vurgu yaptı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bingöl'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, kentte afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren bu farkındalığı güçlendirmeye yönelik çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Usta, "Başladığımız nokta ile bugün geldiğimiz nokta arasında ciddi bir mesafe kat ettik. Dirençli bir Bingöl için kurumlarımızla birlikte önemli çalışmalara imza attık." dedi.

Vali Usta, olası afetlerde kullanılmak üzere belirli yerlere afet konteynerlerinin yerleştirildiğini aktararak, Bingöl'de geleceği planlayan bir anlayışla deprem master planı hazırlandığını ve bu planın ilerleyen süreçte ilçelere de yayılacağını kaydetti.

2023 depremleri sonrası ağır hasarlı binaların yıkımında önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Usta, "Yaklaşık yüzde 90'ın üzerinde ağır hasarlı bina yıkımı gerçekleştirildi. Bu konuda Bingöl'de önemli bir alışkanlığı kırdık." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt da, İRAP'ın afet öncesi risk azaltma çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirterek, Bingöl özelinde 99 eylem belirlendiğini, bunlardan 40'ının tamamlandığını, 7 eylemin ise öncelikli "kırmızı eylem" kapsamında olduğunu söyledi.

Bozkurt, yapı stokunun tespiti, kentsel dönüşüm, dere ıslah çalışmaları, metruk binaların yıkımı, toplanma alanlarının altyapısı ve geçici barınma alanlarının oluşturulmasının afetlere hazırlık açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise kentte afetlere hazırlık konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek, kurumlar arası koordinasyonun risk azaltma sürecinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
