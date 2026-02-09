Haberler

Bingöl'de firari 8 hükümlü yakalandı

Bingöl'de firari 8 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
