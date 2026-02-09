Bingöl'de firari 8 hükümlü yakalandı
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel