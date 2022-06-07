Bingöl'de 6 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı - Haberler

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Bingöl'de 6 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bingöl merkezde arkadaşlarıyla erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a 7 başıboş köpek saldırdı.

Bingöl merkezde arkadaşlarıyla erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a 7 başıboş köpek saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından çeşitli yaralar aldı.

Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bir bölgeye erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören çevredeki kadınlar, küçük çocuğu imdadına yetişti. Ailesine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.

Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs'ta yine İnalı Mahallesi'nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.

"KADINLAR DA OLMASAYDI PARÇALAMIŞLARDI"

Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, "Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman'a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlarda olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor" şeklinde konuştu.

Erik toplamaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Osman Tunç ise "Erik toplamaya geldik, sonra bir yandan köpekler geldi. Bizi kovaladılar" dedi.

Geçtiğimiz 26 Mayıs'ta yine İnalı Mahallesi'nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.

(Muhammet Ali Çiftçi /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osman Tunç Bingöl Çocuk Güncel Haberler

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