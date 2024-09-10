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Bingöl'de 57 Bin Öğrenci İçin Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

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Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 57 bin 325 öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Vali Ahmet Hamdi Usta, açılış programında yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

BİNGÖL'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 57 bin 325 öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Bingöl'de üç aylık yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 75. Yıl İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası açılış programıyla başladı. Açılış programına Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu duygularla, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bir yaz tatilini daha geride bıraktık. Yeniden öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, sınıflarımızla, okullarımızla buluşmayı nasip eden rabbimize hamdolsun. Hakikaten bu manzarayı özlemişiz. Allah huzurla başlamayı ve huzurla tamamlamayı nasip etsin. Bu vesileyle öncelikle, üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Çocuklarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Her başlangıç yeni bir fırsattır. İnşallah bu eğitim öğretim yılı da, bilgi ve teknoloji ile yoğrulmuş, nitelikli insan gücü ile şaha kalkmış büyük ve güçlü 'Türkiye Yüzyılı' için bir fırsat olacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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