Bingöl'de 4 Bin 5 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 farklı noktada 4 bin 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda, tarla içerisinde uyuşturucu madde ekildiği bilgisine ulaştı. Operasyonda, 5 farklı noktadaki tarla içerisinde toplam 4 bin 5 kök Hint keneviri ve 390 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.