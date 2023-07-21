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Bingöl'de 4 Bin 5 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 farklı noktada 4 bin 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda, tarla içerisinde uyuşturucu madde ekildiği bilgisine ulaştı. Operasyonda, 5 farklı noktadaki tarla içerisinde toplam 4 bin 5 kök Hint keneviri ve 390 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 farklı noktada 4 bin 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda, tarla içerisinde uyuşturucu madde ekildiği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye yapılan operasyonda, 5 farklı noktadaki tarla içerisinde toplam 4 bin 5 kök Hint keneviri ve 390 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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