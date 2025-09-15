Haberler

Bingöl'de 1974 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Bingöl'de 1974 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir yol kontrolü uygulaması sırasında 1974 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1974 uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması ve adli mercilere teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçedeki yol kontrol uygulamasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1974 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
