Bingöl'de 1974 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1974 uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması ve adli mercilere teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçedeki yol kontrol uygulamasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1974 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.