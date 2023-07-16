Bingöl'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı

BİNGÖL - Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeni ile Bingöl'de de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliği gerçekleştirildi. Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi'nin organizesi ile düzenlenen ve binlerce Bingöllü vatandaşın katıldığı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanında hem şehitleri andı hem de hainlere lanet okudu. Düzenlenen bayraklı yürüyüşe Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan bayraklı yürüyüş sonrası valilik önünde kurulan platformda Kur'an-ı Kerim dinletisi sonrası kalabalığa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyon aracılığı ile izletildi.

Toplanan kalabalığa hitaben konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, bu akşam bir kez daha demokrasi nöbetinde olduklarını belirterek şöyle devam etti; "Dosta güven düşmana ümitsizlik veren bu güzel akşam da programımıza hoş geldiniz. 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden Türkiye yüzyılının kahramanları Aziz şehitlerimizi rahmet ve milletle yad ediyorum, ruhları şad mekanları cennet olsun. Rabbim onları cenneti ve cemaliyle şereflendirsin. O gece ölüm kusan tankların ve yağmur gibi yağan mermilerin karşısında duran milli iradenin kahramanları gazilerimize de şükranlarını sunuyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise; "Bu meydanlarda vatandaşlarımızın desteğiyle kanlı darbe girişimi bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz gecesi asırlar geçse de asla unutulmayacak çok karanlık ve puslu bir geceydi. Bu millet asil bir millettir, bu millet çok cesur bir millettir, bu millet esaret altına alındığını gördüğü anda hürriyetine ve bağımsızlığına canı pahasına da olsa en iyi cevabı vermiştir" diye konuştu.

Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlardan Ali Haydar Yener, "15 Temmuz hain darbe ülkemize yapılmıştır ve 7 yıldır unutmadık unutmayacağız. Bin yılda geçse o hain darbeyi unutmayacağız. Bu akşam da burada bunun nöbetinde bulunuyoruz. Vatan'a ve millete yapılan bütün hainliklere karşı her zaman her gece nöbetteyiz. Vatanımızı canımızla kanımızla koruyacağız ve hiçbir haine fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Nöbete katılan Fevzi Aytar isimli vatandaş ise "Evet bugün yine hain darbe girişiminin 7 yıldönümünde halkımızla milletimizle beraberiz, meydanlardayız. Meydan okuyoruz darbecilere, hepsinin canı cehenneme. Halkımızla milletimizle bir aradayız tüm halkımıza milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, gazilerimize şifalar versin, halkımızda da uzun ömürler nasip etsin inşallah" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından stadyumdan miting alanına koşarak getirilen Türk bayrağı Vali Kadir Ekinci'ye verildi.