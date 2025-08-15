Bingöl'de 15 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bingöl'de gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 15 çocuk sünnet kıyafetleriyle eğlendi, palyaço gösterileri ile keyifli anlar yaşadı. Organizatörler, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı.

Bingöl'de, 15 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı.

Kentteki bir düğün salonunda, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Şölen kapsamında sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, Bingöl Ulu Cami'de okunan duanın ardından oyun parkında eğlendi.

Daha sonra hamburger ikram edilen çocuklar, palyaço gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Ayrıca her çocuğa altın ve bisiklet hediye edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mustafa Uğur Özyaramış, bu tür organizasyonların yardımlaşma ve dayanışma ruhunu sürdürmek adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Programa, Bingöl İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk, Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadri Mert ile aileler katıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
