Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, Bingazi Limanı'na yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, doğudaki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Bingazi Limanı'na yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, Bingazi Limanı'na yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Bingazi açıklarında insansız deniz aracı (İDA) ile hedef alınan ticari geminin mürettebatının da kurtarıldığı aktarıldı.

Libya Temsilciler Meclisi'nin atadığı Bingazi'deki hükümet, sabahın erken saatlerinde Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının İDA ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

Libya topraklarının uluslararası çatışmaların arenası olmasına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Hükümet, Libya'nın ne Rusya-Ukrayna Savaşı'na ne de sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmaya taraf olmadığını ve dost ülkelerle meşru ilişkilerinin ve anlaşmalarının hiçbir tarafın topraklarına, limanlarına veya çıkarlarına müdahale etmek veya hedef almak için bahane olarak görme hakkına sahip olmadığı, egemen bir mesele olduğunu vurguluyor."

Libya medyasında, Bingazi açıklarında ticari bir gemiye yönelik yeni bir İDA'lı saldırının da görüntüleri paylaşılmış, doğudaki deniz kuvvetlerinin 12 İDA'yı imha ettiği belirtilmişti.

Libya'da biri Birleşmiş Milletler'in de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA