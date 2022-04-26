Binali Yıldırım Bahçelievler'de düzenlenen iftar programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Yıldırım 1915 olaylarına dikkat çekerek, "Terör örgütünün kontrolüne girmiş siyasi kadrolar, 1915 olaylarında çeteci Ermenilerin, doğu ve güneydoğuda katlettiği dedelerimizin, büyüklerimizin acılarını umursamaz bir şekilde Ermeni Soykırımı diye kanun teklifi verebiliyorlar. Uyanalım değerli kardeşlerim" dedi.

"SON 4 YILDA DÜNYADA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARDAN NASİBİMİZE ALDIK"

"MUHALEFETTEKİ ARKADAŞLARIN ÖNCE BİZDEN HELALLİK DİLEMESİ LAZIM"

"BU TOPRAKLAR BİZE RASTGELE GELMEDİ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise konuşmasında, "Gelin hep birlikte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dünyada güçlü bir ülke olalım. İlk ondayız ilk beşe girelim. Ben soruyorum size, hep beraber Türkiye için Türkiye'nin yükselmesi için var mıyız, beraber miyiz arkadaşlar" diyerek herkesin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel