Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali - Haberler

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Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son görüntüsü bir hayli şaşırttı. Saç ve sakalını daha da uzattığı gözlenen Oktar'ın bir hayli zayıflamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

BİR HAYLİ KİLO VERMİŞ

Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceseti de dikkat çekti. Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

İşte Adnan Oktar'ın son hali;

Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Adnan Oktar Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

muhasebe muhasebe:

yani 1075 yıl sonra serbest kalacak

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sadece kadir:

bunun saçını başını sakalını kim boyuyor ?

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Ne diyorsun :

İçerde berber de var . Veriyor parayı boyatiyir . İstersen den de dene.

0 0 Yayından Kaldır
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