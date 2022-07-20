Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

BİR HAYLİ KİLO VERMİŞ

Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceseti de dikkat çekti. Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

İşte Adnan Oktar'ın son hali;