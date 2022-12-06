BİM'in patronu Galip Aykaç'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı: Provokasyon yapılmasından çekinmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyat artışları nedeniyle tepki gösterdiği BİM CEO'su Galip Aykaç'ın iki lidere verdiği yanıtlar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle MHP kanadından art arda gelen sert çıkışlar sonrası Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa eden Aykaç'ın yurt genelinde 10 binin üzerinde şubesi olan BİM üzerinden provokasyon yapılmasından çekindiği için böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

Fahiş fiyat artışları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı Mhp'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde olan zincir marketlerden BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın iki lidere verdiği yanıtlar ortalığı fena karıştırdı.

BİM CEO'SU AYKAÇ'IN İSTİFA KARARI SES GETİRDİ

Özellikle Bahçeli'nin iddiasına verdiği "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtıyla MHP cephesini karşısına alan BİM'in patronu Aykaç, kendisine yönelik tepkilerin tavan yapmasının ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti.

TOPLANTININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Aykaç'ın istifası büyük ses getirirken, olayın perde arkası da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ekonomim yazarı Necla Dalan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'nda hafta sonu yapılan toplantıda Şok Marketlerin, Galip Aykaç'ın istifasını istediği açıklamanın da üzerinde durulduğunu aktardı.

"ŞOK MARKETLER'İN İSTİFA ÇAĞRISI ETKİLİ OLMADI"

Yönetimdeki isimlerin Şok Marketler'in istifa çağrısıyla büyük şok yaşadıkları öğrenilirken, açıklamanın iyi karşılanmadığına vurgu yapıldı. BİM CEO'su Galip Aykaç'ın istifasında ise Şok'un çağrısının etkili olmadığı, yurt genelinde 10 binin üzerinde şubesi olan BİM üzerinden provokasyon yapılmasından çekinen Aykaç'ın istifa kararında ısrarcı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere zam yapan zincir marketlerin 'FETÖ'yle bağlarının araştırılmasını önermişti. BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili söz konusu ifadelerine atıfta bulunarak açıklama yapmıştı. Aykaç, "FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmiş, basını da hedef alarak, "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.