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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için bireysel değerlendirme sonuçlarını duyurdu. Kayıtlar 27 Temmuz-28 Ağustos, itirazlar ise 6-10 Temmuz arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında veliler tarafından "https://eitiraz.meb.gov.tr" internet adresinde yer alan "e-İtiraz Modülü" üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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