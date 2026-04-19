Ankara'da "Bilkent Yol Koşusu" düzenlendi
Ankara'da geleneksel hale gelen Bilkent Yol Koşusu, 4,5 ve 9 kilometrelik parkurlarda amatör ve profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Fatma Arı ve Deniz Koyuncu birinci oldu.
Başkentte geleneksel hale gelen "Bilkent Yol Koşusu" yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Plaza'dan başlayan, 4,5 ve 9 kilometrelik iki parkurdan oluşan koşuda, amatör ve profesyonel sporcular yarıştı.
Bu yıl organizasyon kapsamında "patili dostlar koşusu" ve "çocuk koşusu" da düzenlendi.
Yarışta, 9 kilometrelik parkuru Fatma Arı, 4,5 kilometrelik parkuru ise Deniz Koyuncu "birincilikle" bitirdi.
Organizasyon sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Kaynak: AA / Betül Bilsel