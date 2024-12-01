Bilinçsiz Boyun Kütletmenin Riskleri: Felç ve Sinir Hasarı Tehlikesi

Bilinçsizce yapılan "boyun kütletme"nin felç ve kalıcı sinir hasarına neden olabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bu tür müdahalelerin profesyonellerce yapılması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Tunalı Van Den Berg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman olmayanlarca uygulanan boyun manipülasyonu işlemlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Bu işlemin eklem ve çevresindeki dokuların hareketliliğini artırmayı hedeflediğini ancak yanlış uygulandığında ciddi riskler taşıdığını ifade eden Van Den Berg, "Bu uygulama sırasında duyulan 'klik' sesi, eklem yüzeylerinin ayrılmasıyla oluşan gaz baloncuklarının serbest kalmasından kaynaklanır. Ancak bu tür işlemlerin yalnızca fizyoterapi eğitimi almış uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Aksi halde eklem dislokasyonu, bağ yırtılması, sinir sıkışması ve hatta felç gibi komplikasyonlar görülebilir." dedi.

Prof. Dr. Van Den Berg, boyun bölgesinin omurga yapısı ve çevresindeki sinir-damar ağları nedeniyle hassas olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle vertebrobaziler arterin zarar görmesi sonucu felç riski artar. Yüksek basınçlı ve ani hareketlerle yapılan bilinçsiz boyun kütletme işlemleri damarlarda yırtılmalara, kan pıhtılarına ve sinir hasarlarına neden olabilir." diye konuştu.

Bu tür uygulamalar sonucu oluşan felç ve sinir hasarında tedavinin hasarın büyüklüğüne bağlı olduğunu vurgulayan Van Den Berg, "Medikal tedavi ve erken dönemde başlayan fizyoterapi hastaların iyileşme sürecini olumlu etkiler. Kişiye özel planlanmış rehabilitasyon programları, hastaların en aktif ve sağlıklı duruma gelmesini hedefler." ifadelerini kullandı.

Van Den Berg, bireylerin boyun kütletme alışkanlığını bırakmaları gerektiğini belirterek, düzenli egzersizle kas gerginliğinin azaltılabileceğini ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu dile getirdi.

"Yan etkileri olabilen travmatik bir hareket"

Üsküdar Üniversitesi NP İSTANBUL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras ise halk arasında "boyun kütletme" olarak bilinen hareketin, boynun ani ve sert bir şekilde sağa veya sola döndürülmesi olduğunu anlattı.

Boyun kütletmenin kuaförler ve masörler gibi sağlıkçı olmayan kişilerce de yapılabildiğini dile getiren Özaras, boyun ağrısıyla gelen hastalar için "manuel terapi/manipülasyon" adı altında sağlık profesyonelleri tarafından da bu işlemin uygulanabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Özaras, "Boyun kütletme kişilerde kısa süreli bir rahatlama hissi ve ağrıda azalma sağlayabilse de aslında yan etkileri olabilen travmatik bir harekettir." bilgisini verdi.

Boyun bölgesinde, beynin kan akışını ve beslenmesini sağlayan önemli damarsal yapılar bulunduğunun altını çizen Özaras, "Boyun bölgesinin ani ve sert bir şekilde döndürülmesiyle damarların yırtıldığı ve kişinin inme geçirdiği vakalar literatürde bildirilmiştir. Yine boyun kütletmeyle meydana gelen omurilik yaralanmaları kol ve bacaklarda kalıcı felce neden olabilmektedir." dedi.

Özaras, boyun ağrıları için kalıcı bir çözüm sunmayan ve yan etkisi olabilen boyun kütletme hareketini kimseye önermediklerini, böyle hastaların fizik tedavide uzman doktor tarafından muayene edilmesi ve buna göre bir tedavi planı oluşturulması gerektiğini kaydetti.