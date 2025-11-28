Haberler

Bilinçli Ebeveyn, Güçlü Aile Okulu Eğitimleri Başladı

Dertliler Hareketi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 6 hafta sürecek 'Bilinçli Ebeveyn, Güçlü Aile Okulu' programının ilk hafta eğitimleri tamamlandı. Eğitimler, bağımlılık farkındalığı ve dijital çağda iletişim konularında ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Dertliler Hareketi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen ve 6 hafta sürecek "Bilinçli Ebeveyn, Güçlü Aile Okulu"nun ilk hafta eğitimleri tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, aile yapısını güçlendirmek, ebeveynlerin bilinç düzeyini artırmak ve çocukların sağlam bir değer dünyasıyla yetişmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan programın ilk haftası "Bağımlılık Farkındalığı ve Dijital Çağda İletişim" başlıklı eğitimle başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitiminde, bağımlılık riskleri, erken uyarı işaretleri ve ailelerin koruyucu rolü üzerine konuşuldu.

Uzman Psikolog Tuğba Öncü ise "Dijital Dünyada Aile İçi İletişim" başlıklı sunumuyla ebeveynlere dijital ortamın çocuklar üzerindeki etkilerini, teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi ve sağlıklı iletişim yöntemlerini anlattı.

Eğitimlerde ebeveynlerin geniş bir yelpazede bilinçlendirilmesi hedefleniyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Halkalı Yerleşkesi'nde haftada bir gün gerçekleştirilen ve 6 hafta sürecek programda, 12 konuşmacı yer alıyor.

Aileyi etkileyen kültürel, sosyal ve dijital tehditlere karşı kadim medeniyet değerlerini eksenine alan kapsamlı ve çok boyutlu bir bakış açısı sunan program, bağımlılıktan dijital hayata, aile sağlığından medya okuryazarlığına, kültürel hafızadan gıda güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefliyor.

"Bilinçli Ebeveyn, Güçlü Aile Okulu" aile, değer, kültür ve toplumsal dayanıklılık alanlarına ilgi duyan herkesi kapsayıcı bir zemine davet ediyor. ???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Selman Enes Yücel, meselelerinin yalnızca bir eğitim programı gerçekleştirmek değil, öz değerlerine yeniden sağlam şekilde tutunma mücadelesi olduğunu belirtti.

Değerleri aşınan bir toplumun ayakta kalmasının imkansız olduğunu vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Bugün bağımlılık, kültürel yozlaşma, dijital kuşatma ve inanç dünyamıza pervasızca tasallut eden yabancı ve sinsi akımlar sessizce neslimizin etrafını örüyor. Buna izin vermeyeceğiz. İslam medeniyeti, insanı eşya karşısında köleleştirmeyen, aileyi merkeze alan ve kişiye sorumluluk bilinci kazandıran eşsiz bir medeniyettir. Batının tüketimci, seküler, bencillik eksenli kopuk yaşam anlayışının karşısında bizim medeniyetimiz insanı anlamla, vicdanla ve hikmetle inşa eder. Bu üstünlüğü her alanda hatırlamak ve savunmak zorundayız."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel



