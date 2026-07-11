Bilim Şahinbey 'En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi' ödülünü aldı

Şahinbey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Şahinbey, 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde (TÜBİTEM) "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülünü aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, robotik kodlama, yapay zeka, astronomi, matematik, deney, teknoloji ve tasarım alanlarında atölye çalışmaları düzenlenen Bilim Şahinbey'e, TÜBİTAK tarafından ödül verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ödül almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tahmazoğlu, zirvede bilim ve teknolojinin geleceğine yön verecek başlıkların ele alındığını dile getirdi.

Ödül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na takdim edildi.